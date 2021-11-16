趙家賢遭咬耳案　辯方問遭刺傷事主原諒被告否　官打斷稱與案無關 (14:35)

被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。辯方盤問事主溫浩倫，問他是否同意其供辭有誇大及不正確之處。溫浩倫稱沒有誇大，但認同描述細節時或有不正確。辯方稱，被告高叫「光復台灣」後，有人罵他「大陸仔」，溫浩倫稱聽過一次。

辯方稱，當時溫浩倫與太太走上前拉着被告，不容許被告離開，溫浩倫的太太亦與被告有爭執，溫浩倫稱沒有印象。辯方續表示，溫浩倫的太太與被告不只有口頭爭執，更曾用手拉着被告，被告當時想離開，溫浩倫說只記得被告有行開一兩步。

溫浩倫昨供稱被刺傷後，曾向太太說「我瀨咗嘢」，惟辯方指出其口供沒有紀錄。溫浩倫翻閱口供後，同意口供沒有該句話，但表示記得有講過，且他受傷後曾叫家人逃走。另溫浩倫供稱，看到被告雙手插在背囊內，但辯方指出這是溫浩倫的錯覺，被告從未把雙方放入袋內，溫浩倫不同意。