調查︰七成半基層幼兒每日攝取過多鹽　疫下停課礙社交 (14:05)

計劃由賽馬會慈善信託基金主導，與港大、小童群益會及香港基督教服務處聯合策動，在2018年至今年進行，追蹤逾1600名來自天水圍及深水埗的幼兒，在他們幼稚園入學前至畢業期間，定期評估其健康狀況。計劃發現，約七成半幼兒每日攝取過多鹽分；近六成每日鈣質攝取量不足。葉柏強說，吸入太多鹽分影響幼兒的腎臟及腦部發展。

參與計劃的幼兒會佩戴運動手環，記錄其運動及睡眠習慣。調查發現，超過八成幼兒睡眠時間不足；參與調查的幼兒平均每日做少於20分鐘的中高強度體能運動，未達世衛建議的每日累計至少60分鐘。

疫下幼稚園曾長時間停課，葉柏強說小孩面對社交隔離，引致他們或有學習及情緒發展問題。現時所有幼稚園只上半日學，葉柏強盼全日制幼稚園可恢復原本上課時間，以支援有需要家庭，但前提是控制疫情、大家有良好衛生習慣，他鼓勵家長及教師先接種新冠疫苗，以保護小孩。