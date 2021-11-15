《彭博》專欄批評選舉操弄 曾國衞去信斥偏頗 (21:06)

曾國衞在信中指，有關記者對香港敦促投票者在立法會選舉投合法票的批評，明顯是雙重標準，每個政府必然希望市民在任何選舉投有效票。他又指，不論政治派別，港人均可自由投票及參選，港府鼓勵所有合資格、有公民意識的投票者參與下月立法會選舉。

《彭博》刊出的評論文章由Matthew Brooker撰寫，文章評論香港修改選舉制度後的首場立法會選舉，提到民主的表面粉飾（trappings of democracy）對獨裁制體重要，形容要令人投票可能是最大挑戰，又提到有關反貪污機構（即廉政公署）警告呼籲投白票或不投票的行為是犯法，形容這是針對不認同由北京設計、排除反對派的選舉。文中並提及，白俄羅斯總統盧卡申科及敘利亞總統選舉巴沙爾等獨裁者，慣常利用所謂選舉也爭取認授性。文章又指香港在2019年反修例運動後，只利用壓制手段（repression）維穩，利用國安法拘捕反對派，公民社會也掏空（hollowed out）。