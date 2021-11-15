《彭博》專欄批評選舉操弄 曾國衞去信斥偏頗 (21:06)

《彭博》本月7日刊出題為「Hong Kong's Stage-Managed Election is Fooling Nobody（香港被操縱的選舉愚弄不了人」的專欄評論文章，文中提及外地獨裁者也利用不公平、非自由的選舉，為政權製造認授性。政制局長曾國衞3日後去信《彭博》，批評文章含有毫無根據的評論及散佈恐懼，又對其用偏頗及嘩眾取寵的報道破壞本港選舉制度的意圖表示極度可悲（extremely deplorable）。
曾國衞在信中指，有關記者對香港敦促投票者在立法會選舉投合法票的批評，明顯是雙重標準，每個政府必然希望市民在任何選舉投有效票。他又指，不論政治派別，港人均可自由投票及參選，港府鼓勵所有合資格、有公民意識的投票者參與下月立法會選舉。
《彭博》刊出的評論文章由Matthew Brooker撰寫，文章評論香港修改選舉制度後的首場立法會選舉，提到民主的表面粉飾（trappings of democracy）對獨裁制體重要，形容要令人投票可能是最大挑戰，又提到有關反貪污機構（即廉政公署）警告呼籲投白票或不投票的行為是犯法，形容這是針對不認同由北京設計、排除反對派的選舉。文中並提及，白俄羅斯總統盧卡申科及敘利亞總統選舉巴沙爾等獨裁者，慣常利用所謂選舉也爭取認授性。文章又指香港在2019年反修例運動後，只利用壓制手段（repression）維穩，利用國安法拘捕反對派，公民社會也掏空（hollowed out）。
相關字詞﹕立法會選舉