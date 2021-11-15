20歲男警認闖警署女廁內偷拍還押候判　官斥「唔係一兩次，真係太多啦」 (18:10)

被告王志亮（20歲）被控於今年7月7日，在新界葵涌警署2樓女廁及共用地方遊蕩，而他單獨在出現導致女士X合理地擔心自身安全或利益。辯方求情指出，被告沒有案底，現職物流業，其女友為警員，當時他因工作壓力大而犯案，其後感到後悔並尋求心理輔導。

溫官認為本案嚴重，牽涉至少9名事主，案發時間超過半年，被告十數次闖入女廁偷拍，侵犯私隱的程度遠超偷拍裙底，若被告是21歲或以上，必然考慮判監。溫官又稱，如果被告於非法拍攝或觀察私密部位罪條例生效後干犯本案，可被控以十多項罪名，須判處阻嚇性刑罰。

案情指稱，被告於錄影會面承認事前一晚在警署過夜，當日早上7時半，他值勤前到私家車取沐浴露，乘搭升降機時巧遇X和上司。及後他躲於2樓女廁旁的訓示室，趁X進入女廁，他尾隨到隔鄰廁格，用手機從上方和下方偷拍X。X目睹廁格底的手機後感驚慌，未有追上被告，只告知警員男友。

被告手機內被發現有10張X如廁的相片，被告稱一時衝動犯案，從未與他人分享照片或上載到互聯網。去年10月至今年6月期間，他亦在警署女廁偷拍另外8名女警共12次，涉及30張猥䙝相片及一段影片。被告表示沒針對特定事主，並深感懊悔。