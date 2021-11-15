美籍律師襲休班警罪成上訴　稱事主持警棍是危險武器　官質疑「警棍不是槍」 (17:29)

代表美籍上訴人Samuel Phillip Bickett（37歲）的資深大律師播出港鐵站閉路電視及網上片段，顯示有休班警正追截跳閘的男子，追至案發梯間時，有幾名市民正理論，休班警上前問「What are you doing？」，一名外籍人反問「Are you PoPo？」，起初休班警回答「No」，其後被問同一問題後改稱「Yes」。

上訴方指出，休班警非身穿制服，曾否認是警察，在場者才會懷疑其身分。上訴人打算上前調停，惟休班警一直手持警棍，上訴人出於自衛才拳打休班警的面部，但出拳非重，即遭法官反駁非出拳輕重之別，襲警本是不合理的事情。刑期方面，上訴方認為對一名沒有案底的人而言，以4個月監禁作量刑是過重，而因案發地點為港鐵站須加刑2周是不合理。

事主曾否認是「PoPo」 律政司：字眼不尊重

律政司一方指稱，「PoPo」不是常用標籤，是不尊重的字眼，況且休班警已承認其警員身分，若在被敵對的情況下放棄警棍再出示委任證，是危險的做法，因此警員使用警棍是合理，本案上訴人襲警兼搶警棍，案情嚴重，即使採納高刑期亦非過重。

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