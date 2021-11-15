送貨員認九龍塘站縱火還押下月求情　官：社運期間事發交通樞紐屬加刑因素 (16:22)

4名被告依次為送貨員曾裕生（27歲）、公司東主黃漢偉（31歲）、技術員鄭偉森（34歲）和地盤工王錦發（41歲）。4人同被控一項串謀縱火罪，即於前年10月12日在九龍塘站G1出口，用火損壞屬於港鐵公司的兩部閘機。

首被告曾裕生承認縱火罪，以及另被控的管有物品意圖損壞財產、管有攻擊性武器和無牌管有槍械罪，即於去年1月7日在秀茂坪曉麗苑曉逸閣一單位，管有5個汽油彈、11瓶汽油、一包白毛巾、5支鐵筆、3把槌子、一把摺刀、一把刀和一罐含有害化學物質的噴霧器。

控方案情指稱，前年10月12日下午2時半，港鐵站務員發現九龍塘站閘機附近起火，面積約3米乘1米，站務員以滅火器滅火及報警。事後有兩部閘機熏黑，現場留有玻璃碎片、一個玻璃樽和兩條燃燒過的棉條，並檢驗出微量汽油。港鐵稱閘機維修費約8萬元。

閉路電視拍攝到，身穿白色T恤的首被告將背囊揹在胸前，他從根德道走到港鐵站，蹲在閘機前放下兩瓶汽油後，轉身離去。黑衣男子甲緊隨上前點燃汽油，再往同一方向逃去。片段顯示，首被告與男子甲事前在歌和老街的公園會面交談，他們一度脫下口罩。二人步行到港鐵站後折返，登上另外兩男子接應的車輛離去。案件明（16日）續。