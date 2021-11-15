女嬰出生8天夭折　母稱醫生沒解釋真空吸引術接生風險　醫生：獲產婦口頭同意 (15:13)

42歲產婦翁美容於2016年1月30日凌晨，在聯合醫院誕下女兒詹雪琳，女兒旋即轉至深切治療部搶救，其後曾轉往瑪嘉烈醫院，延至同年2月6日早上離世。

翁美容供稱，2015年4月在內地得悉懷孕，同年7月開始在聯合醫院作產前檢查，其間未曾缺席覆診，她及胎兒一直健康。2016年1月28日，她覆診時發現血壓高要留院。院方翌晨建議催產，她簽署同意書後開始灌注催產素。她同意當時文件有列明不同生產方式的風險，但無印象有人曾向她解釋該些風險，僅記得護士叫她自行閱讀文件。

至1月30日凌晨，醫生叫她開始嘗試分娩，惟「一直生唔出」，她曾要求剖腹生產，但當時醫生稱「你仲有力氣講嘢，不如你再試吓，我一路幫助你」。她在庭上哭稱，當時不知道「幫助」是指使用真空吸引術，「如果我知咁嚴重，都唔會答應用吸盤啦」，強調院方未曾口頭解釋開刀及真空吸引術的風險，惟她當時信任醫生的決定，故未曾詢問為何不能剖腹生產。她其後「感覺到」醫生三度以吸盤輔助她不果，至第四次女兒才出生。

醫生：胎兒已深入產婦盆骨 開刀或致頭部骨折

為翁美容接生的時任聯合醫院婦產科駐院醫生陳頌妍則供稱，10月30日凌晨近3時，因知悉翁美容第二產程進度緩慢，即嘗試一小時仍未能生產，遂決定使用真空吸引術接生。因胎兒當時已深入翁美容的盆骨，若開刀可能致胎兒頭部骨折，亦難以取出胎兒，故平衡風險後使用真空吸引術。她稱當時曾向翁美容解釋兩者的風險，並獲她口頭同意。