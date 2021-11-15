維園年宵競投60攤位13個成交價逾3萬元　食環署：氣氛較以往激烈　料掃安心出行不減市民入場意欲 (14:53)

「蘭花大王」楊小龍早上以底價5440元，投得近天后興發街的2號攤位，是暫時唯一以底價成交。他表示，本打算早上投4個攤位，結果只投得一個，稱競投較想像中激烈，「一舉手就有人抬價」。他去年共投得16個攤位，但今年員工數目減少，生意亦不算太好，會減少競投攤位數目，但他預料今年銷情樂觀，相信不少港人會在年尾買花轉運。

「桃花大王」劉海濤早上暫時投得4個攤位，價格由1萬多至3萬多元不等。他形容今年「好多後生仔想出來創（業）」，稱去年競投價比今年低一半。他估計，如果過年前天氣凍，桃花價格會較往年貴三成；但若過年前天氣熱、桃花早熟，預料價格會貴五成。

食物環境衛生署衛生總督察（行動）周勁時表示，今早競投氣氛相對以往激烈，相信是市民開始習慣新型冠狀病毒疫情，競投者亦釋除不明朗因素。今年入年宵的人須掃描安心出行二維碼，周勁時指出，署方會在年宵出入口增加張貼二維碼，亦會調配人手及外判保安員負責場地保安，又相信大部分市民已熟習使用安心出行，相信不會因而減低他們入場的意欲。