中年漢涉咬甩趙家賢左耳揮刀刺人　控方：被告曾叫「光復台灣」稱「唔係打人係打狗」 (14:25)

控方開案陳辭指出，3名事主溫浩倫、梁碧琪、梁瑩瑩及其兒子一行4人由太古城中心走出來，其間聽到被告陳真（案發時48歲）用普通話高叫「光復台灣」，雙手放在胸前。溫浩倫上前與被告爭執，被告其後走近並用一把9.5厘米長的刀刺向溫浩倫，他隨即倒地，被告再用刀刺向其背部。被告轉而襲擊梁碧琪的背部，並稱「我死唔緊要」，其後梁碧琪與被告雙雙倒地。梁碧琪走入商場，要求他人協助。被告站立後亦扯梁瑩瑩的頭髮及用背包撞向她，使她倒地。

趙家賢當時協助調停市民與商場保安的爭執。當晚近7時半，趙家賢聽到有人呼叫需要協助，並看到兩人受傷。被告一度衝向趙家賢背後的市民，趙家賢打開雙手嘗試阻止，被告遂抱着趙家賢的頭部及咬其左耳，趙家賢部分耳部組織脫落及流血。被告一度嘗試咬趙家賢的右耳但無法成功。

溫浩倫、梁碧琪及趙家賢一同被送院。溫浩倫當時生命徵兆惡化、脈搏減慢，陷入昏迷，抵院後情況危殆，其肚臍上方、頸左下方、左肩及背部有4處傷口；梁碧琪的背部亦有刺傷。醫生曾嘗試接駁趙家賢的耳部組織，但因組織已壞死而不成功。