工銀亞洲分行經理涉盜「洗黑錢」賬戶款項被捕  涉170萬元 (23:50)

警方回覆時證實，於11月9日接獲一銀行舉報，懷疑1名於葵涌區分行工作的職員涉嫌挪用客戶存款，案件列「以欺騙手段取得財產」，由葵青警區重案組接手跟進。經調查後，人員於11月12日在葵青區拘捕一名59歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件仍在調查。

消息證實，涉案人為工銀亞洲葵涌廣場分行經理，早前因職權關係，得悉銀行內有多個戶口涉嫌「洗黑錢」，曾被執法部門凍結調查，懷疑有人因覬覦戶口金錢利益，加上覷準戶口持有人是收售金錢利益開設的傀儡戶口，協助犯罪集團轉帳「洗黑錢」，認為調查完成後有關戶口獲解凍亦不敢提款，因而起貪念將戶口金錢轉帳自己戶口，涉款170萬元。銀行近日翻查戶口紀錄時發現有異，追查後揭發，報警處理。