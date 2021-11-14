藉虛擬貨幣交易綁架事主　警拘6男1女 (20:40)

西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫表示，一名39歲男子，上周六（6日）上午應約在九龍灣進行400萬元「泰特幣」的虛擬貨幣交易，被對方用藉口帶至附近工廈單位，惟進入單位始發現有其他人預先埋伏。事主被綁匪拳打腳踢，並以鐵槌、鐵櫈等物件襲擊，脅逼交出手機及虛擬貨幣戶口密碼，同時亦要他致電家人及朋友，聲稱因欠債而急需籌錢。

匪徒於翌日凌晨以私家車將事主帶至一個貨櫃場禁錮，同日晚上再被帶至大埔南坑村一間村屋，並持續向他拳打腳踢，匪徒初期索取800萬元贖金，其後贖金升至3000萬元。事主家人初期誤以為事件涉欠債，其後因贖金不斷上升，遂報警求助。

西九龍總區重案組接手跟進，探員循不同方向作深入調查，初步鎖定綁匪收藏肉參地點。事主於上周五（12日）晚，趁綁匪未有為意時，由被禁錮單位的細窗逃脫。警方其後發現身體多處嚴重受傷的事主，遂將他送院治理。探員隨即在藏參村屋拘捕兩名男子，經深入調查後再拘捕4男1女。