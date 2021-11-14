體育專員楊德強﹕考慮轉播明年杭州亞運會 (20:19)

楊德強今日出席在香港新聞博覽館舉行的精英運動員分享會，他說啟德體育園將於2023年底前落成，屆時可用作舉辦更多國際和本地比賽，包括全運會項目。他又說，政府大力支持精英運動，過往5年為發展體育投入共600億元的資源，供體育學院的撥款亦由每年4億元增至7.3億元。

參與同一活動的賽馬會公司事務執行總監譚志源稱，政府購入東奧轉播權讓市民更認識各項運動，將體育普及化。他說馬會近年亦推動馬術運動，目前已在將軍澳取得一塊地皮，用以興建新的公眾馬術學校，為青少年提供訓練場地。

2020東京奧運女子個人重劍項目的江旻憓，感謝市民一直以來的支持和鼓勵，指即使在今屆奧運未能取得獎牌，但她在完成比賽後隔離期間，學懂調整自己的心態，最重要是享受每一場比賽，並繼續為全運會的項目努力，最終在女子個人重劍項目奪得一面銅牌。 她指母親安排她自小學習鋼琴、古箏、繪畫等課外活動，但她卻愛上劍擊這項運動，從而開始投入劍擊訓練。她又認為，自己現時要同時兼顧學業及劍擊訓練，要做好時間分配。