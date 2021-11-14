疑不滿太太打麻將縱火　重案組拘湖景邨六旬漢 (20:44)

屯門警區重案組主管蔡翹暉高級督察表示，上周一晚上10時許，屯門湖景邨湖碧樓20樓一單位外有雜物起火，鄰居合力拖喉將火救熄。兩單位大門、鐵閘、窗戶被燒毁，走廊牆身及天花被熏。消防於火場發現有助燃劑，認為火警起因有可疑。因以助燃劑縱火可致嚴重傷亡，案件交由屯門警區重案組第一隊跟進。

警方在火場檢獲兩個已燒溶的膠樽，相信曾盛載火水作縱火。探員事後翻查大廈及附近一帶閉路電視片段，並與逾30名居民錄取口供，其中12人事發時在被縱火單位內。探員根據檢獲證物及街坊資料，昨晚於湖景邨另一幢大廈以涉嫌縱火拘捕一名67歲、報稱為清潔工人的男子，由探員帶署扣留調查。

初步調查相信，被捕男子不滿家人經常到湖碧樓20樓一單位聚餐及打麻將，遂以縱火阻止家人繼續前往。警方將繼續調查被縱火單位是否涉及聚賭及違反限聚令，同時會聯絡各相關部門調查是否涉及違反更多不同條例，包括公屋租約細則。據了解，被捕的縱火男子同是居於湖景邨，疑因不滿妻子近幾年沉迷到湖碧樓打麻將。