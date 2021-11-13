foodpanda外賣員不滿服務費「倒水式」被削發起罷工　數十員工觀塘聚集 (17:51)

foodpanda香港回應稱，留意到近日有關部分送遞員對服務費調整的查詢，foodpanda根據市場對送遞服務的供求調整訂單服務費，屬業界及公司慣常做法。公司會繼續與送遞團隊保持緊密聯繫，作出合適安排並提供更佳送遞體驗。

本報獲得foodpanda內部的訂單服務費表，以鰂魚涌為例，1月份時，外賣車手每張單最少可獲50元，至6月份減至47元，至本月被減至40元，相比起年初減幅達20%。步兵的每張單最低服務費1月份時為29元，6月份時為27元，至本月被減至24元，較年初減幅達17%。

數十名foodpanda外賣員下午5時許在觀塘振萬廣場的pandamart外聚集，並舉起標語。外賣車手Waqas Fida稱，3年前加入foodpanda，每周工作6天，以往每月可獲3萬元收入，但今年起公司多次減服務費，至今每月收入約2萬，但每月仍要付出5000至7000元維修費及油費。

外賣步兵陳先生（化名）則稱，去年12月加入foodpanda，每月收入約1萬元，至本月收入只得7000至8000元，形容服務費「倒水式」被削。他又稱，近日foodpanda減少「孖單」的服務費，如同一時間為同一餐廳送餐，首張單服務費24元，次張單只有20元；而服務費以外的距離費計算方法不透明，有不少車手被無理罰停止接單等，令不少外賣員不滿。