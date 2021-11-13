野豬｜關注組批開倒車促撤回人道毁滅野豬　漁護署：寄望餵飼者改變餵食劣習會令滋擾惡化 (18:23)

漁護署回覆查詢表示，自2017年底推出捕捉及避孕/搬遷計劃，並在2019年初採取多管齊下策略加強管理野豬，惟野豬續在市區個別地點聚集及覓食，造成嚴重滋擾。漁護署亦稱，近年野豬傷人個案有上升趨勢，繼續因循捕捉及搬遷行動並寄望餵飼者自發改變餵飼野生動物的劣習，只會令野豬滋擾繼續惡化，增加市民受傷的風險。署方又稱今日（13日）未有進行捕捉野豬行動。

香港野豬關注組提出的其他訴求，包括增設冷靜期或觀察期讓市民改變餵飼野豬的習慣；增加資源推「捕捉、絕育、放回」政策及改善垃圾桶設計；加強署方人員面對野生動物的培訓；全面推行正確對待動物的教育；以及邀請民間團體、市民與漁護署商討政策。

關注組幹事黃豪賢批評，漁護署由「捕捉、絕育、放回」，突然改為捕捉野豬及人道毁滅，「簡直是文明倒退」。他估算本港有約3000隻野豬，因為有人餵飼、人類入侵其棲息地，以及垃圾桶或垃圾袋容易翻倒等原因，令野豬現身市區。他指出，野豬一般不會襲擊人類，相信日前襲擊輔警的野豬是因本身有傷而受驚。

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