上環暴動案20人罪成還押下月判刑　官引終院判辭裁有參與意圖屬主犯 (13:22)

部分被告得悉裁決，在犯人欄相擁。旁聽親屬則情緒激動，有人嚎啕痛哭，需要親友攙扶步出法院。

暴動罪成的20人，包括張智麟、陳梓康、鍾泓洋、徐慶鈞、陳希雋、崔耀明、林少鋒、蔡澤新、楊智昇、林勝如、黃頌恩、黃錦珊、李少康、周錦濤、莫卓煇、黃飛鴻、譚詩妙、譚伊婷、陸映慧及黃柏賢。莫卓煇另被裁定襲警罪成，徐慶鈞無牌管有無線電通訊器具罪成。暴動罪脫的3人為張嘉聰、羅萬泳、蔡寶如。

陳官裁決指出，綜合片段和證供，當日有示威者離開遮打花園集會，向西環方向出發，其間有人以激光筆照射警方，屬蓄意使用暴力。陳官裁定，從傍晚6時有警員的眼睛被光線射中起，現場由非法集結變為暴動。至晚上7時，示威者繼續叫口號，並向防線投擲雜物，具有暴動罪所需「參與其中的意圖」。考慮被告的裝束和行動，陳官裁定其中20人以主犯身分參與暴動，其行為產生漣漪效應，令衝突惡化升級，裁定20人罪成。至於另外3人，陳官指不能肯定他們親身參與暴動，裁定3人罪脫。

有辯方律師提出，為案發時18歲的被告索取勞教中心報告。陳官聞言稱「唔知你係咪清楚了解？據我所知，暴動係嚴重罪行」，但最終下令索取該被告的勞教中心及教導所報告。案件押後至12月4日聽取求情，罪成被告還押。

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