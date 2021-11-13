新冠疫苗｜陳肇始：到戲院健身室應打針　某程度認同袁國勇「疫苗護照」建議 (12:21)

政府計劃進一步擴大「安心出行」的強制使用範圍，陳肇始稱食環署已跟飲食界商討，當大家準備就緒時便會推行。她指出若所有食肆須全面使用「安心出行」，需要一些準備工作，當局會盡快處理。

陳肇始之後見記者時，被問到市民在立法會選舉投票日毋須使用「安心出行」進入票站，她表示任何大型活動均存在一定風險，但指出政制及內地事務局和選舉事務處最清楚選舉的流程和安排，政府內部亦會就選舉的防疫措施要求溝通。

袁國勇：通關後必再爆疫 政府有責訂全民接種時間表

袁國勇在商台節目《政經星期六》則表示，希望盡快推行「疫苗護照」，稱該建議目的是鼓勵市民接種新冠疫苗保護自己，強調自己「從來冇講過」強制接種。他並稱，香港恢復通關後疫情必定再爆發，警告在這情況下「如果你冇打疫苗，你真係唔好去公眾場所，唔好返學返工」。

袁國勇又認為，「你一開關就會有嘢發生」，指出新冠病毒不會突然消失，現時的防疫措施雖維持很好，但不可能永遠維持下去。他認為政府有責任制訂時間表，例如要求所有市民在明年1月至3月前完成接種兩針新冠疫苗、7月至9月完成接種3針，減低通關對本港的衝擊。袁國勇另稱，相信當局下周會公布准許科興及復必泰疫苗用於3至12歲兒童。