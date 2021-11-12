夜歸女被劫4萬元　38歲鎅刀賊落網 (19:49)

東區警區重案組第二隊高級督察葉展洋稱，女事主29歲，從事文職工作，當日凌晨約3時半乘坐的士由銅鑼灣返回愛東邨寓所，在筲箕灣愛賢街下車、步行約20米後，一名賊人從後截停她，亮出約20厘米長鎅刀，要求她交出財物。

事主受威迫下將身上僅有的100元現金、一張提款卡交予賊人，並交出提款卡密碼。賊人得手後將事主帶到附近一個兒童遊樂場，以牛皮膠紙將她綁在欄杆及以膠紙封口，向愛蝶灣方向逃去。事主其後自行鬆綁，回家經網上銀行發現戶口內約4萬元現金已被提走，於是報警求助。

東區警區重案組第2隊接手調查，連同情報組及特遣隊聯手調查，透過分析大量閉路電視錄影片段，鎖定匪徒身分。警方昨日採取埋伏行動，於傍晚6時35分在筲箕灣東大街發現疑匪蹤影，上前拘捕38歲姓林本地男子，他報稱從事保安。

警方在他身上搜獲7351元懷疑贓款及3張銀行入數紙，疑犯警誡下承認將贓款用以償還賭債，相信林男隨機選擇較易下手的目標犯案，事發前已逗留一段時間。