政府交「明日大嶼」環評研究　未交代交椅洲人工島填海邊界 (18:39)

政府於2018年提出在交椅洲填海1000公頃的「明日大嶼」計劃。當局今日（12日）就「明日大嶼」計劃提交環評研究，分開「交椅洲人工島填海工程」、「交椅洲人工島發展」及「香港島至大嶼山東北連接路」3份環評研究提交。根據文件資料，交椅洲人工島暫定的填海面積約1000公頃，可供40萬至70萬人居住，但文件未有交代交椅洲人工島的具體填海邊界，文件附圖只展現大約的填海水域範圍，「只屬暫定性質及只作指示之用」，稱仍須視乎發展計劃及環評研究的結果再作修改。當局稱，填海計劃將不會佔用任何現有島嶼，包括交椅洲、小交椅洲、坪洲及周公島。文件仍沒有交代交椅洲人工島的未來規劃用途分佈及設計。
當局亦在文件中交代，將興建一條「香港島—大嶼山東北連接路」，包括一段長約5公里，並以海底沉管隧道形式建造的公路，用作連接香港島與交椅洲人工島；而交椅洲人工島亦會興建一段長約5公里，並以海上高架橋、陸上高架橋和地底隧道形式建造的公路，用作連接至大嶼山東北；以及一段長約4公里，並以海上高架橋、陸上高架橋、地底隧道和地面道路形式建造的支路，用作連接至竹篙灣。
當局稱，視乎所需法定程序，填海工程及相關施工通道建造工程暫定於2026／2027年度開展。首階段的填海工程暫定於2029／2030年度完成，目標是讓首批人口於2033／2034年度入伙。預計填海工程將分數個階段進行，並會於首批人口入伙後繼續進行。