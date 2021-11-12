政府交「明日大嶼」環評研究　未交代交椅洲人工島填海邊界 (18:39)

當局亦在文件中交代，將興建一條「香港島—大嶼山東北連接路」，包括一段長約5公里，並以海底沉管隧道形式建造的公路，用作連接香港島與交椅洲人工島；而交椅洲人工島亦會興建一段長約5公里，並以海上高架橋、陸上高架橋和地底隧道形式建造的公路，用作連接至大嶼山東北；以及一段長約4公里，並以海上高架橋、陸上高架橋、地底隧道和地面道路形式建造的支路，用作連接至竹篙灣。

當局稱，視乎所需法定程序，填海工程及相關施工通道建造工程暫定於2026／2027年度開展。首階段的填海工程暫定於2029／2030年度完成，目標是讓首批人口於2033／2034年度入伙。預計填海工程將分數個階段進行，並會於首批人口入伙後繼續進行。