地政突訪黃店CHICKEEDUCK要求移除劉曉波像　周小龍：打壓一部分 (17:04)

下午3時許，食環署、地政總署及警方派員到天后清風街，稱該處一連5間舖頭均有物件阻街，包括店外樓梯、車胎舖的車呔，以及轉角店舖、被視為「黃店」的童裝店CHICKEEDUCK外的物品。除樓梯外，該店亦在門外擺放一個已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的大型塑像及一張長椅。

食環署人員在塑像及其他被指阻街的物件上，貼上由食環、地政、警方及民政事務總署聯合發出的通告，稱接獲舉報指該批物件阻街，屬「佔用物暨阻礙物」，要求5間店舖在下周一前將物件移走，否則會按《土地（雜項條文）條例》追究法律後果。

CHICKEEDUCK行政總裁周小龍其後到天后分店了解，稱因為涉事5間店舖地台與地面距離太高，所以需要安裝樓梯方便出入。他指早前已見有軍裝警員到店外拍照記錄，形容今次突然執法是「打壓嘅一部分」，稍後將去信當局「據理力爭」，了解為何當局突然要求移走一直以來都擺放在店外的樓梯，以及要求延遲移走阻街物件的期限。