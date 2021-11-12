男子發帖煽惑他人傷害警員罪成還押　官：帖文鼓勵重擊警察頭部致失憶 (16:46)

被告蔡易文報稱無業，被指於去年1月20日，在港意圖使警員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身分不詳的人，非法及惡意導致該等警員的身體受嚴重傷害。

對於辯方早前爭議被告招認並非自願，反對將供辭呈堂，李官在判辭表示信納警員證供，並稱被告在供辭簽署作實，是知悉其權利，而被告在錄影會面中精神良好及曾經辯解，警員並沒誘導被告。李官認為，被告沒理由被搜屋時不問是否找錯人，他知悉被指控的是何事，而且他學歷高，所謂誤導只是尋找開脫的藉口。李官遂裁定他自願錄取證供。

李官稱，被告清楚知道早前有警員被打至滿頭鮮血，帖子的上文下理顯示，被告有意鼓勵他人針對警員，提到「頭被重擊」，「失憶就無法指控任何人」，信息簡潔，就是鼓勵重擊警察頭部導致失憶，否則「會有手尾跟」。

李官續稱，涉案帖文可供任何人閱覽，若被告是鹵莽和幸災樂禍，不會在公眾平台發帖；被告亦曾回覆和討論，故此是有犯罪意圖作煽動性的表達。李官稱，被告鼓勵他人向警員報復，訴諸暴力，即使煽惑行為未付諸實行，亦已干犯罪行。