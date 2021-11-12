M+博物館｜希克讚M+「最好博物館」　對香港仍感樂觀 (15:44)

希克今日在博物館接受訪問時表示，對藏品能夠展出感到高興和激動。他又形容今次展覽有如「教科書一樣」，稱M+博物館是「最好的博物館」去展現其收藏品。加上認為自己捐贈的藏品有助公眾了解中國近代史，因此從未後悔向館方捐出藏品。

部分艾未未作品在開幕展覽未有展出，被問到會否感失望，希克表示，所有兩年前計劃在開幕展覽展出的展品，均已全數展出，從未有計劃在開幕展覽展出其他作品。他認為博物館會長期運作，深信終有一日可以展現全部藏品。至於會否擔心國安法，以及法例會否影響他日後再向香港捐贈藝術品的意欲，希克表示對香港仍感樂觀。

希克於2012年以「半賣半送」方式將超過1500件中國當代藝術品託付西九M+，當中題材涉六四事件、文化大革命的作品。

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