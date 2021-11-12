高志活發公開信　擬親身來港移走國殤之柱　望港府保證不被捕 (15:12)

高志活在公開信表示，希望來港移走《國殤之柱》並運到丹麥，他要求港大全力合作，包括提供技術支援、路障、准許證等各項支援。他重申，移走雕塑非常困難，需要相當的專業知識才可從校園移走，同時又不會對雕塑造成重大且無法修復的損傷。他強調有必要親自來港處理，並要靠其團隊和本地公司協助。

此外，他指從傳媒得悉，新實施的《港區國安法》賦權執法部門拘捕批評中國的外國人。他說，移走《國殤之柱》或被視為批評中國，故必須獲當局確認，他和員工不會被起訴，以及提供協助的本地公司及人員，不會因協助他這名外籍藝術家而被檢控。他建議由香港及丹麥政府達成有關協議。他表示，已請在港律師代表，向港大及香港政府發信。當收到對方的正面回覆，便會開始計劃來港移走《國殤之柱》的實際步驟。