居內地孖女久未能見母情緒低落　貨車司機盼放寬跨境檢疫：一星期見一次都好 (15:15)

陳迪手稱，疫情下內地要求跨境司機必須即日往返，如司機有內地住址證明，則會安排「驛站酒店」讓司機過夜。從事跨境貨運10年的韓女士在2016年移居內地，是育有一對3歲孖女的單親媽媽。她月入約4萬港元，但自從去年8月起，她只曾於今年農曆年自願隔離21日下回家探望女兒，其餘日子即使路過家附近亦不得歸家，只能住驛站酒店。她請保母照顧女兒，每月需花近萬港元。她說，曾想過轉行，但為「撐起頭家」唯有繼續做。她眼泛淚光說，女兒情緒開始低落，曾問母親是否不要她們，現時她只盼兩地政府放寬跨境司機檢疫措施，「起碼一星期見一次都好」。

陳迪手指出，本港跨境司機人數下跌近四成，由原本1.3萬人減至現時不足8000人。不少離開行業的司機都不滿內地檢疫措施繁複苛刻。跨境司機陳先生形容，很多時在過內地關時被歧視當作「帶菌者」，曾試過因貨物在海關卡住，故一個月以來只能在車上留宿，盼兩地政府能人性化處理通關過程。