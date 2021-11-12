海關破貨櫃暗格走私案　檢6300萬元貨物包括燕窩鮑魚攝影器材 (13:43)

海關港口及海域科海域行動課據情報分析，派出區域巡邏船，於上周五（5日）凌晨3時在本港西北面水域截停一艘內河船，船上有6男1女內地船員，報稱載有17個貨櫃，正運往內地珠海灣仔口岸，當中8個貨櫃報稱「吉櫃」，惟關員發現部分貨櫃編號有異樣，將內河船押返屯門內河碼頭檢查。關員於其中一個貨櫃拆除地台木板，發現暗格藏有走私物品，之後以X光檢查船上貨櫃，發現兩「吉櫃」木板地台下有暗格，並裝有走私貨物。

海關調查亦發現與一個活躍元朗區走私集團有關，鎖定一個位於元朗新田的貨櫃場，相信作為暫存改裝貨櫃，並將走私貨品重新包裝收藏暗格內，遂於同日突擊搜查，該貨櫃場發現5個用作走私改裝貨櫃，並在其中一個貨櫃地台暗格檢獲走私物品。

海關在貨櫃場拘捕兩名32歲及37歲本地男子，以及一名涉案40歲男車主。另檢獲一架拖頭及兩拖架相信與案有關；共檢獲價值6300萬元貨物，與近期檢獲走私貨物類別相同，包括貴價食材燕窩、鮑魚，電子產品包括隨機存取記憶體（RAM）、手提電話及攝影器材，攝影器材中最貴是一支價值3萬元鏡頭。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，不法分子因應執法人員嚴厲打擊，不斷改變走私手法，先後由陸路轉至海路，以漁船等螞蟻搬家形式走私往內地，近期改用內河船，並訛稱運載低價物品貨櫃作掩飾。海關稱，上月截獲24個貨櫃，載有12億元走私貨物案件，令走私集團損失慘重；利用暗格走私不是新手法，過往一般只用作偷運違禁品例如毒品，走私商品避稅則較罕見。