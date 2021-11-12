M+博物館｜早上逾百市民入場　市民：盼館方不審查藏品　館長：策展屬深厚學問 (11:55)

外籍市民Jennifer Eagleton今早9時半已在博物館門外排隊，她因好友作品參展，盼能盡快參觀。對於部分作品因有市民投訴而未能展出，她認為藝術只會啟發思考並不會推翻政府，希望日後不會再有作品因審查而未能展出。她又指博物館交通不便，與最近的地鐵站有約10分鐘路程，希望日後可以有接駁巴士。

菲律賓籍的何先生在港居住近30年，熱愛藝術的他對博物館開幕表示興奮緊張，首日到訪希望先睹為快。他表示日後若艾未未的「中指圖」、即《透視研究》系列作品能夠展出，會再次到訪博物館。

亦有市民對於部分作品未能展出表示理解，李先生指出《港區國安法》下，香港的穩定最為重要，因此覺得收起部分藏品「無乜所謂」。

M+博物館館長華安雅表示，M+博物館展出「跨媒介」的藝術品，形容是在亞洲前所未見，因此對其落成感到驕傲。博物館內部分展品曾受建制派猛烈抨擊，被問到有否信心展品能抵受公眾監察，她稱展覽經過精心策劃，策展是一門深厚的學問，相信世界能通過M+博物館見到他們的專業。

至於《港區國安法》會否成為館方購買或接受藝術品的考慮因素，華安雅表示館方一直有非常明確的採購政策，日後亦會跟從相關條件採購。

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