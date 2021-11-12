輕度智障清潔工裁有參與集結　判監管和治療令18個月　邵家臻：令人滿意結果 (12:08)

被告李啟發（現年34歲）早前還押小欖精神病院兩周，今重獲自由。辯方求情稱，社會福利署報告和精神科報告建議一致，表示被告適合接受監管和治療令，聽從社工指示及繼續求診。

裁判官劉淑嫻引述相關報告稱，被告為輕度智障者，容易受人影響，欠缺自制能力，一直與家人關係疏離；但被告早前找到新的院舍和工作，有更生的基礎。劉官續稱，精神科報告指出被告並非精神病病人，不宜判入精神病院，因此判處監管和治療令18個月。

邵家臻在庭外表示，發仔在沒有心理準備下還押小欖，最初感到驚慌失措，亦擔心因本案入獄。邵家臻批評律政司在發仔不宜答辯之下，仍然繼續舉證，猶如「跌落地揦番拃沙」，對精神上無能力的人欠缺慈悲心。邵家臻笑言，發仔的心願包括看電影《梅艷芳》、吃豬扒麵和盡快洗牙，「希望做返個簡簡單單的人」。

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