輕度智障清潔工裁有參與集結　判監管和治療令18個月　邵家臻：令人滿意結果 (12:08)

輕度智障的清潔工「發仔」李啟發涉於前年10月12日以雷射筆照射旺角警署，法庭早前裁定他不適宜答辯和受審，控方繼續就案件舉證後，裁判官裁定他有參與非法集結及違反《禁蒙面法》。案件今（12日）於觀塘裁判法院判刑，裁判官判被告接受監管和治療令18個月，「以改善是非對錯的判斷能力」。協助李啟發的立法會前議員邵家臻表示，監管和治療令是令人滿意的結果，希望發仔的案件畫上句號，獲釋後一同觀看電影《梅艷芳》。
被告李啟發（現年34歲）早前還押小欖精神病院兩周，今重獲自由。辯方求情稱，社會福利署報告和精神科報告建議一致，表示被告適合接受監管和治療令，聽從社工指示及繼續求診。
裁判官劉淑嫻引述相關報告稱，被告為輕度智障者，容易受人影響，欠缺自制能力，一直與家人關係疏離；但被告早前找到新的院舍和工作，有更生的基礎。劉官續稱，精神科報告指出被告並非精神病病人，不宜判入精神病院，因此判處監管和治療令18個月。
邵家臻在庭外表示，發仔在沒有心理準備下還押小欖，最初感到驚慌失措，亦擔心因本案入獄。邵家臻批評律政司在發仔不宜答辯之下，仍然繼續舉證，猶如「跌落地揦番拃沙」，對精神上無能力的人欠缺慈悲心。邵家臻笑言，發仔的心願包括看電影《梅艷芳》、吃豬扒麵和盡快洗牙，「希望做返個簡簡單單的人」。
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