六四集結案控方：黎智英等被告一同點蠟燭即煽惑　辯方：邏輯謬誤 (20:05)

控方稱，並非支聯會成員的黎智英當日連同鄒幸彤等聚集在噴水池，一同點亮和高舉蠟燭呼籲悼念，事前是有預謀。控方認為六四燭光標誌集會自由，《港區國安法》落實時集會將被禁，被告們認為無論如何都要點燃燭光入維園反抗，顯然是政治宣言及構成煽惑。

對於鄒幸彤供稱只是和朋友「自己人」到場聚會，控方反駁，支聯會歷史悠久，鄒幸彤與其他常委的立場和行動一致，尤其六四集會首次被禁。前支聯會主席李卓人表明支聯會將前往維園，並公開呼籲及稱呼其他人為「朋友」，沒指明是私人聚會。李卓人宣布集會開始，鄒幸彤亦在旁跟從他默哀和唱歌。

控方續稱，身為記者的何桂藍作供時忘記多項細節，故意迴避問題。至於何桂藍說她與其他在場者目的不同，控方指出她緊隨支聯會常委進場，她現身維園並非巧合，而是提早入場佔據球場，且兩群人衣著相似。何桂藍曾獻花及為蠟燭擋風防止熄滅，顯示她參與悼念集會反抗，她更於facebook帖文表達訴求。控方又表示，集會受禁未有上訴，被告無權爭議《公安條例》和警方決定是不合比例。

辯方：可預視情況不等同煽惑

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻結案陳辭指出，黎智英不屬於支聯會，沒資格就集會上訴，法庭須考慮本案檢控和定罪是否合乎比例，而且他當時只留在噴水池15分鐘點蠟燭，沒有進內。彭表示，沒指明集會是私人聚會，不等於即是公眾集會，支聯會成員等人到場不代表煽惑他人集結，認為控方犯邏輯謬誤。彭耀鴻又稱，可預視的情況不等同煽惑，例如可預料不受歡迎的政客被擲蛋，但不能指控為煽惑。辯方結案陳辭明（12日）續。