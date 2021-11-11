新冠肺炎｜港增3輸入確診全涉變種　昨確診兩國泰機組人員染Delta基因非一致 (19:18)

另外，昨（10日）公布確診的兩名國泰航空機組人員（個案12376及12378），基因分析證實兩人感染Delta變種病毒的AY.43亞系，該種病毒於歐洲特別是德國十分常見。兩人的病毒因排序十分相似，但並非完全一致。上述結果顯示兩人於外地受感染。

多一人染AY.4.2亞系變種 與上一個案機上座位相近

至於本月7日公布確診、曾接種3劑新冠疫苗的56歲男子（個案12374），基因分析顯示他感染Delta變種病毒的AY.4.2亞系。他與本港首宗驗出AY.4.2亞系變種病毒的62歲男子（個案12357），乘搭同一班航班抵港，座位相近（2B和2E），衛生防護中心正進行流行病學調查。（相關報道：港首現AY.4.2亞系變種 六旬漢英國返港確診 傳播力待研究）

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