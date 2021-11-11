港區國安法｜第二代美國隊長煽動分裂國家囚5年9月　官：被告為刷存在感爭知名度作煽動行為 (18:00)

陳官判刑時引述被告的心理報告，指出被告成長時對母親有敵意，造成內向、孤獨的性格。被告一開始是一名「被煽動者」，後來「改弦易轍、變本加厲」成為煽動者，以政治使命作為生命的唯一選項，緊貼政治人物號召及吹噓，更稱被煽動者有意衝着幹，或造成更大破壞及動盪。

官：被告無悔意 列步驟倡校內討論港獨

陳官認為本案屬情節嚴重的案件，指出被告毫無悔意，其求情信亦表明對自己的所作所為不感羞恥。他一而再再而三、連續及短時間內煽動他人分裂國家，更列出步驟，如在小學、中學及大學中討論香港獨立，以煽動者身分推波助瀾。被告明目張膽在公眾地方叫喊口號，展示印製的標語，並在Telegram及facebook呼籲他人參與活動。

陳官又稱，煽動行為令他自我感覺良好、刷存在感，爭取知名度及曝光率，其言行令一些不知就裏的被煽動者，煽動他人進行激進行為。被告亦大肆貶損《港區國安法》及聲稱《港區國安法》是假，又自稱自被捕後獲保釋，以謬論支持自己沒犯法。陳官舉例，若有人呼籲在選舉投白票，其後真的會有人以身試法。

陳官續稱，被告不是一時衝動犯案，稱「他以美國隊長2.0自居，得意之情溢於言表」。陳官最後引述唐英傑案，指出此控罪以6年半為量刑起點，但強調每宗案件情節不同，本案以6年監禁為量刑起點，考慮辯方在審訊時幾乎沒有爭議控方案情，扣減3個月後終判處監禁5年9個月。

相關報道：港區國安法｜第二代美國隊長呼「光時」港獨口號囚5年9月