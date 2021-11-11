前區議員葉錦龍涉刑毁拒捕罪不成立　官：警無展示委任證未表明拘捕無權用武力 (17:30)

現年34歲的葉錦龍原被控於前年9月1日，在西營盤西邊街與德輔道西交界，損壞屬於香港警務處的一張警察通告，以及在同日同地抗拒警長51173歐志強。葉錦龍得悉罪名不成立裁決後稱「多謝法官閣下」。他離開時表示，案件纏繞兩年終結束，他稱「凡走過嘅路必有痕迹」，冀回復平淡生活，亦「希望大家可以生活落去」。

黃官裁決時指出，張貼涉案封路通告的警員在案發時離開，不能確認在被告扯下通告前，通告完好無缺或沒有被其他人破壞，認為控方無法證明被告扯下通告致其破損，故一項刑事毁壞罪名不成立。

黃官續表示，警員身穿便衣，起初僅要求被告澄清為何情緒激動，及至警員合力捉住被告，並將他180度轉向扯向行人路時，亦未表明拘捕之意，認為警員並無權利行使當時的武力，被告掙扎亦不構成拒捕；被告在掙扎期間，可能聽不到警長指示警員拘捕他，致被告在抵抗沒有法定權利下行使的武力時，「意外撞到警長」，加上警長僅自稱警察，並無顯示委任證，故認為被告並無抗拒警員之意，裁定拒捕罪名亦不成立。