機場下周一起設綠區橙區　設專責團隊分隔處理內地及國際航班 (17:00)

根據機管局通告，從事客運服務及航班處理的業務夥伴及服務承辦商需成立專責團隊，分別處理兩個區的航班，並制定輪流值班計劃，隔離各專責團隊使用的更衣設施、休息室及簡報室等設施，以避免不同團隊之間接觸，有關計劃需提交予機管局。

通告又稱於一號客運大樓專責團隊開始為內地航班提供服務時應留在綠區，避免進入橙區；而為國際航班服務的團隊值班期間不得進入綠區。除非必要，機場員工如非從事客運服務或航班處理工作者，應避免進入橙區，逗留橙區時亦應避免接觸旅客、機組人員及客運服務/航班處理工作人員。

通告又提到，機管局會在一號客運大樓禁區抵港層及離港層的綠區及橙區之間的分隔位置，設立2座名為「CLeanTech」的全身消毒通道設施，處理國際航班的團隊員工值班後，離開橙區進入綠區需使用該機器消隊，惟綠區前往橙區則無列出相關規定。機管局亦會調整一號客運大樓旅客捷運系統及多條職員通道服務時間，以配合有關措施。