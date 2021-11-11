M+博物館｜開幕展無艾未未「舉中指」作品　唐英年：倘展覽最好成套逾20幅儲埋一齊 (15:32)

展出的艾未未作品，其中一件是名為《洗白》的古代陶罐展品，據展品簡介，艾未未將部分陶罐表面刷成白色，覆蓋原來的裝飾紋樣，但隨着時間過去，部分白漆逐漸脫落，「表明粉飾洗白不僅無法完全掩飾過去，而且還會成為歷史的一部分」。另一件艾未未作品是2004年的單頻道數碼錄像《長安街》。

M+網上檔案並沒有展示部分藏品，包括艾未未的《透視研究：天安門》，唐英年說，未展出的作品不代表違法，只是未完成審視過程。

唐英年稱，知道艾未未「舉中指」作品、即「透視研究」系列，是最受歡迎的作品，但開幕展不會展出，因該系列有20多幅，「今次我哋無任何一幅中指圖，因為嗰一套圖片，我覺得唔係單丁攞出來展嘅展品，如果要展覽，最好成套20幾幅儲埋一齊，一次過做，更睇到藝術家當時咩心態創作呢個展品。」

唐英年表示，因新型冠狀病毒疫情下沒有遊客，預計開幕首年有100萬人次入場，對收入有壓力，又稱未來數日已有7.6萬人登記入場。

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