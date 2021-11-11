兩青年襲警罪成分囚10月及11月　官：被告呼「幫手打狗」詆譭警員 (14:06)

案情指出，首被告22歲大學生容俊熙被指拳打警員馮偉豪的右前臂，並打向警員李詠超的右側臉及咬其胸口一下，致其臉部有紅印，胸口乳頭附近有裂傷，涉兩項襲警罪；28歲工程師冼家權因案件於今年辭職，他揮拳打警員馮偉豪的右眼3下，致其右眼紅腫，鼻樑、顴骨等3處有血痕，涉一項襲警罪。

彭官判刑時表示，雖然無證據顯示首被告揮拳令警員馮偉豪受傷，但不能忽略他試圖協助次被告擺脫警員，考慮他有良好品格，仍處求學階段，犯案時年幼，心智不成熟，減刑兩個月，判囚10個月；次被告過往有良好品格，工程師前景原本一片光明，減刑一個月，判囚11個月。

兩人原另各被控一項管有攻擊性武器罪，彭官早前指出證物未有妥善封存，更有警員自行倒掉懷疑汽油彈內的液體，故拒絕汽油彈呈堂。他亦稱警方證供矛盾，未能確定檢取的背囊是否屬於被告，裁定該罪名不成立。