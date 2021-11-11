新冠疫苗．第三針｜有市民「溝針」改打復必泰　稱不想打第四針 (13:33)

今早到界限街體育館排隊的人以長者為主。職員會為打第三針的人貼上貼紙作識別。40多歲陳小姐是小學教師，第一、二針接種科興，屬工作環境有較高暴露風險群組，「為人為己都應該要打」。她稱，早於剛有科興疫苗供應時便陪家人接種，當時未有復必泰疫苗供應，如今決定「溝針」，「睇返政府嘅建議，覺得會好啲，我咪唔怕囉」。她又說，聽過打科興或要半年後打第四針，「我費事煩，係long lasting（持久）問題，復必泰話可以一年，唔使打咁密」。

50歲蕭先生是糖尿病患者，第一、二針陪父母接種了科興，「因為我對國藥（應為科興）有信心」，現則改選復必泰疫苗，「好似佢哋話溝針好啲」。

58歲林先生是長期病患者，有三高、心臟病及腦瘤，「全世界都話要打第三針，唔通個個都錯咩」。他今年初住院舍，「院舍主管一開始都好反對我打，夜晚半夜三更會有人推吓我張牀，怕我『瞓咗覺』（死了）」，不過他打完首兩針無太多副作用，故現亦不擔心。他三針都選擇接種復必泰疫苗，自言「真係睇啲專家數據」。

68歲葉先生表示，「反正都打了兩針，唔差在打埋第三針」。他三針也選擇復必泰疫苗，「點解唔打科興大家都心照。大家都見抗體咁低，day 1已經不會揀科興」。他盼疫苗率提高後能盡快通關去旅行。