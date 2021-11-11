第二代美國隊長呼「光時」港獨口號　辯方稱較唐英傑案輕微　官質疑叫口號20次「點解佢唔係特別嚴重？」 (12:42)

辯方代表資深大律師蔡維邦求情時稱，本案與唐英傑案相比，唐英傑當時駕駛電單車衝擊警方防線，但馬俊文多次被捕時表現合作，反映本案的嚴重性較輕微，而且馬俊文案發時「單人匹馬」宣示口號，沒有任何組織或實質意義。

辯方續稱，心理報告反映馬俊文與家人關係疏離，成長時不愉快，且他自小讀書不好，為人孤獨，沒有個人嗜好或任何理想。報告亦指出，其心理狀況沒有問題，並有一定理解能力。

馬俊文的求情信則稱，他反對香港市民抱仇恨心態，不接受「私了」行為，且他案發沒有使用暴力，亦不鼓吹他人使用暴力。辯方認為，本案不屬於《港區國安法》21條中情節嚴重的案件，毋須判處5年以上、10年以下刑期，冀法庭輕判。惟陳官質疑，其求情信是在開審首日簽署，又指出其下款寫上「美國隊長2.0敬啟」，稱「我相信佢好自豪咁寫」。

《港區國安法》指定法官陳廣池早前裁決時稱，被告在不同場合如「人肉錄音機」，重複其政治主張，又曾說國安法是假而以身試法，犯罪意圖「昭然若揭」；又斥被告「一言堂」詮釋法例，以為自己屢次被捕後獲釋，從而證明自己沒犯法，說法屬「自我吹噓」，重申煽動罪毋須證明他人被煽動，實際行為不是重點。

陳官續稱，控方以20宗事件證明被告不是一時衝動或單一干犯控罪，不論他是否單獨宣示，其口吻、語調及內容是相對一致及有關連，相信他是真心誠意地說出其立場，故認為被告「一而再、再而三」宣示口號，並非如辯方所指是「假大空」。