新冠疫苗｜醫管局向5類免疫力弱病人發證明　與第二針相隔未滿6個月須出示打第三針 (21:18)

特定組別病人若已完成接種第二劑新冠疫苗4星期，可憑相關證明文件，直接前往社區疫苗接種中心或公立醫院內的新冠疫苗接種站，或在專題網站預約接種第三針。若他們已完成接種第二劑疫苗逾6個月，可按長期病患者類別直接前往接種第三劑疫苗，毋須帶備上述證明文件。

特定組別免疫力弱病人：

．現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療

．曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療

．重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療

．晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染

．正接受免疫抑制藥物或過去6個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療

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