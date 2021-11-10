首屆亞洲醫療健康高峰論壇11月24日舉行　世衛首席科學家將開幕演講 (19:58)

貿發局主席林建岳表示：「十四五規劃綱要提出瞄準生命健康等前沿領域，疫情及人口老化亦提升全球對生命健康科技及公眾健康的關注。亞洲醫療健康高峰論壇有助環球業界掌握形勢、建立聯繫及締造商機，絕對是來得合時。香港的生命健康科技創新研發日益蓬勃，加上是國際金融中心及貿易樞紐，結合大灣區的龐大市場及生產優勢，是理想的醫療科研、臨牀、投融、商業化的一站式平台，能發揮『國家所需，香港所長』的角色。」

高峰論壇將以線上線下形式舉行，超過70名來自世界各地主管醫療衛生的官員、國際組織代表、醫學界科研專家，以及商界與投資領袖擔任演講嘉賓，包括世衛首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦（Dr Soumya Swaminathan），她本身為臨牀科學家，在新冠疫苗的研發及使用方面，為全球提供寶貴意見，她將於論壇的開幕環節演講。

高峰論壇將探討多個前瞻性議題，例如醫療科技、生物科技及智能醫療的最新發展，以及中國（特別是大灣區）、東盟以至整個亞洲醫療健康產業的前景、香港作為主要生物科技集資樞紐的優勢。論壇同場設有環球醫健投資項目對接（Deal Flow Matchmaking），而InnoHealth Showcase與展覽亦展示約100家初創公司、醫健企業及機構的最新科技。