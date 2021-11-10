兩14歲女生認連儂牆貼文宣還押候判　官：規模龐大海報內容具煽動性 (19:32)

辯方求情指出，認罪的兩名被告現年16歲，為同校學生，案發時年僅14歲，心智不成熟及判斷力低；二人過往品格良好，相信經社工輔導逾一年後已重回正軌，重犯風險低，望法庭考慮事件無造成永久損壞、手法和平等，先索取感化及社會服務令報告再判刑。

裁判官稱，本案有一定嚴重性，因張貼海報的規模龐大，海報內容具煽動性及多樣化，兩名被告帶同「成桶漿糊」等伙同他人作案，早有預謀，但法庭不會忽略二人年紀最輕，或容易受人唆擺犯案，會先索取感化、社會服務令、更生中心、教導所及青少年罪犯評估專案小組報告後再判刑。

認罪被告同意的案情指稱，2020年2月24日下午5時許，警方接報前往葵涌邨商業中心的天橋外，見到一批人正在欄杆及牆上張貼寫上「光復香港」等政治字句的海報。其中一名被告被截停時，手上持有3張與牆上相同的海報；在旁另一被告手持紅色水桶、油漆刷及白膠漿。事件招致房屋署花逾2000元清潔費。

其餘13名被告，除學生林慧淇（19歲）及教師李重熙（31歲）未準備好答辯外，餘下11人分別否認刑事損壞及屬交替控罪的管有物品意圖損壞財產罪。