無家者被清家當索償案　公園經理稱無貼告示通知　有給予時間執拾物品 (17:15)

9名申索人除劉嘉曦外，其餘8人陳大發、陳志榮、趙金興、吳隨有、周雄光、阮少碧、熊達富、陳少堅由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表出庭。

通州街公園經理王先利供稱，康文署每季會在通州街公園進行一次大型清潔行動，事前會張貼告示，「街友會執起物品畀我哋清潔」，警方則在場協助維持秩序。前年12月21日下午3時許展開聯合行動，由勸喻至正式清場相隔20至30分鐘，最終將12桶無人認領物品搬到壁球場後方。

代表申索方的陳仲賢關注行動當天與平日通州街公園的無家者情況，王先利稱平日有65至70名露宿者，行動當天約有20人在場，陳仲賢問是否代表40至50人不在場，王先利稱「可以咁講」；但被問到在場者是否少於不在場者，王先利稱「我諗一半一半啦」，署方會透過在場的街友通知不在場的人。

申索者劉嘉曦指稱，王先利過往巡視時應知悉無家者當中有輪椅或行動不便人士，要20人通知不在場的40多人「有無能力」，王先利稱此為最可行方法。

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