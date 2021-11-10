2020年香港貧窮情況報告　政策介入前貧窮人口165萬 (18:09)

政府在2020年推出的非恆常現金項目，如發放10,000元現金及「防疫抗疫基金」直接發放予個人或住戶的資助，整體扶貧成效顯著上升。恆常及非恆常現金項目合計令937,000人脫貧，貧窮率減幅達13.4個百分點，遠高於2019年的8.3個百分點。

2020年單計及恆常現金措施的扶貧成效，亦較2019年上升了0.7個百分點，令441,700人脫貧及降低整體貧窮率達6.3個百分點，為有紀錄以來最大。各項恆常現金措施當中，綜合社會保障援助計劃和教育津貼的扶貧成效與2019年相比，分別各自提升了0.4個百分點至2.6個百分點及1.0個百分點，令184,200人和70,400人脫貧；長者生活津貼和在職家庭津貼的扶貧成效與2019年相比亦分別各自上升了0.2個百分點至2.4個百分點及0.8個百分點，令164,700人和53,400人得以脫貧。

【15:58】扶貧委員會今午（10日）開會討論《2020年香港貧窮情況報告》。消息稱，2020年有約165.3萬貧窮人口，較前年增加16.2萬人，貧窮率達23.6%，兩者均為2009年有紀錄以來最高。在恆常現金等政策介入後，貧窮人口為55.4萬，貧窮率為7.9%。