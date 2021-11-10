新冠肺炎｜港增5確診全屬輸入　涉機組人員帶變種病毒　愉景灣國際學校停課 (16:33)

新增確診個案涉及3名機組人員，以及兩名相信是復陽的女子，包括一名外傭。

機組人員個案：

兩名國泰航空貨機機組人員（個案12376及12378）均驗出L452R變種病毒。兩人於11月6日，由德國法蘭克福經貨機CX2066抵港，在機場臨時樣本採集中心檢測呈陰性，獲豁免檢疫。

．個案12376：57歲男子，與妻子、兩名兒子及外傭居於愉景灣蔚陽一獨立屋。患者已打兩劑復必泰疫苗，11月8日檢測呈陽性，CT值31至34（顯示病毒量較低），惟昨（9日）被送入北大嶼山醫院香港感染控制中心（HKICC）後再採樣，病毒量增加，衛生防護中心相信屬較近期的感染。患者11月6日至8日曾在愉景灣乘巴士往東涌，轉乘小輪到中環，再轉港鐵到金鐘運輸署辦手續，另曾到中環國際金融中心Pret A Manger購物。患者的妻子是愉景灣國際學校小學部教師，兩名兒子分別是該校小學部和幼稚園部學生，3人均無病徵，已入住檢疫中心；3人的密切接觸者，包括愉景灣國際學校約120名學生亦要檢疫，直至3人檢測陰性，學校要暫時停課。

．個案12378：29歲男子，與一名朋友居於尖沙嘴凱譽，已打兩劑復必泰疫苗，11月8日發病，同日檢測呈陽性，CT值13至16；昨送入HKICC後再採樣，CT值17.3，顯示病毒量仍高，相信是近期感染的個案。患者11月7日曾到尖沙嘴棉登徑Maison Eric Kayser用膳，餐廳要強制檢測；11月8日與朋友到過黃竹坑遊樂場；離港前潛伏期另到過8個地點，包括與約35人於東涌文東路公園、將軍澳寶翠公園踢足球，相關地點已納入強制檢測。患者約60名密切接觸者要檢疫。

患者提及在德國工作期間，與他交收文件填表格的地勤人員沒戴口罩，他自己則有戴，衛生防護中心不排除他在當地感染，但也有可能在本港感染。

．個案12380：34歲男子，屬非本地機組人員，11月8日經QR8340航班由卡塔爾抵港，在機場採樣檢測結果初時不確定，複檢呈陽性，驗出N501Y變種病毒。他已接種兩劑復必泰疫苗，無病徵。

另外兩宗不排除是復陽的個案：

．個案12377：30歲外傭，去年3月至今年10月17日居於菲律賓，已接種兩劑莫德納疫苗。她10月17日抵港，在荃灣絲麗酒店檢疫至11月6日，其間6次檢測陰性；11月7日上午完成檢疫後，經僱主安排入住銅鑼灣香港珀麗酒店，11月8日曾到銅鑼灣高威樓地舖大生生活超市購物，同日經僱主安排到銅鑼灣世貿中心34樓香港仁和體檢接受檢測，結果呈陽性，CT值35至37，病毒量太低，無法進行基因排序以檢視是否帶變種病毒。患者入住HKICC後再採樣，病毒檢測呈陰性，抗體陽性，衛生防護中心相信她是已康復的復陽個案。

．個案12379：15歲少女，無接種新冠疫苗，無病徵。她10月14日與父母、胞姊及胞弟由意大利羅馬，經卡塔爾多哈乘QR818航班抵港，在機場檢測陰性，全家人入住銅鑼灣皇悅酒店檢疫至11月3日，其間6次檢測陰性，11月4日上午完成檢疫後入住尖沙嘴香港港威酒店，11月7日下午與家人到訪海洋公園。患者11月8日檢測陽性，驗出L452R變種病毒，CT值27至29，顯示病毒量較低，11月9日送入伊利沙伯醫院後再採樣，CT值亦為27，並驗出抗體，顯示個案非新近感染。她完成檢疫後曾到過9個場所，該些地點已納入強制檢測。患者的家人檢測陰性，要檢疫；另3名酒店執房員要檢疫，但當局在記者會上未公布涉及哪間酒店。

新冠肺炎 相關報道：

涉染疫個案29地點納強制檢測【附名單】

港府列新西蘭中風險B組指明地區 11月17日生效

尖沙嘴凱譽完成強制檢測 無發現確診個案

林正財料半年後對外通關 旅業界：有什麼可能？

食肆「表列處所」擬強用安心 食衛局稍後公布