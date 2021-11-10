演藝學院學生認8．31太子站暴動囚3年4個月　官稱「知道你本性相當好」籲反省回饋社會 (14:14)

被告溫嘉霖（22歲）承認於前年8月31日，在港鐵旺角站及太子站月台參與暴動。他另被控刑事損壞、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊3罪則存檔法庭，不予起訴。

辯方求情時稱，被告多名親人、同學和老師到庭支持，被告深感悔意並向受影響公眾致歉。辯方又指出，被告醉心戲劇及創立劇社，惟修讀演藝學院一年後因本案休學，或未能完成學業，花心機所建立的或付諸流水。

控方案情指稱，警方反對民陣發起當日在遮打花園的集會遊行，晚上約百名示威者在旺角堵路。至10時半，有蒙面示威者衝進旺角站大堂，以槌子等武器損毁售票機等，被告有份破壞車站控制室外的設施。示威者用雨傘刺戳控制室門上的防盜眼，其間被告站在旁邊。

警方到場後，被告與示威者衝入開往太子站的列車，有示威者阻礙車門關閉及與乘客爭執，他們向一名男乘客Y叫罵，有片段拍攝到Y遭人掌摑。當列車抵達太子站，被告與示威者在月台，近距離挑釁指罵Y和另一男乘客X，X在車廂內遭箍頸及以雨傘戳頸致刮傷。被告曾用拐仗不停敲打地面，粗言穢語命令X及Y走出車廂。港鐵經評估旺角站和太子站後，稱損毁涉款共約110萬元。