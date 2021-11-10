高院拒張劍虹保釋　判辭：據黎智英案例　保釋申請需考慮未來風險 (13:05)

李官在判辭引述申請方及律政司陳辭。申請方稱，控方指控是基於申請人的職位，惟沒有指控表明申請人以個人身分或其他身分參與串謀、與外國有任何連繫、或有任何主動角色及連繫危害國安；亦沒有指控或證據表明，申請人發表任何政治議程，或危害國家安全材料；且申請人的工作職責側重於公司規劃、預算、財務及業運等，而非編輯或出版；更重要的是，《蘋果日報》及《壹週刊》已永久停刊，申請人亦已請辭，難以透過壹傳媒或《蘋果日報》實施危害國家安全行為。

律政司一方則稱，申請人與台灣壹傳媒公司有緊密連繫，並負責管理當地業務，現時仍任職董事。他可監察及管理台灣壹傳媒網站，台灣壹傳媒則持有1.41億元。而《港區國安法》頒布後，台灣蘋果新聞網多次發表文章，對香港政府及警方作出毫無根據的指控。張劍虹作為壹傳媒高層，他可授權、指導及監察《蘋果日報》出版的文章及網上發布的片段。另申請人被捕後，美國及其他政治組織迅速譴責，反映申請人與該些團體有密切聯繫。

李官表示，根據黎智英的案例，所有保釋申請需考慮未來的風險，且法庭要預測和評估所有可用證據。法官審視上述資料後，拒絕張劍虹的保釋申請。