立法會選舉｜陳曼琪參選選委界別　教評會林日豐出選教育界 (13:08)

陳曼琪在基本法委員會副主任譚惠珠陪同下報名參選，她說其政綱包括捍衛憲法權威及國家安全、完成《基本法》23條本地立法等。截至昨日（9日），選委會界別共46人參選。

教育界今日首接獲報名，教評會退休校長林日豐參選。他呼籲政府與學界商討，化解學童人口減少所致的殺校危機，又稱當局可檢視教育條例、資助則例及教師專業操守。

趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩報名參選地產及建造界。該界別現任議員、不競逐連任的石禮謙昨（9日）稱，支持地產建設商會秘書長龍漢標接棒。趙式浩說自己未獲石禮謙提名，但與對方保持溝通，又稱對方是「業界好尊敬的前輩」，跟他學到很多事，望可秉承其理想。龍漢標則表示，下午將到政府總部報名參選。

此外，「中科監察」主席潘焯鴻表示已取得足夠選委提名票，擬日內報名參選港島東；他早前曾稱首選出戰九龍西。港島東參選人包括工聯會吳秋北、新民黨廖添誠、民建聯梁熙。若潘焯鴻成功報名，料港島東將出現「三建制對一非建制」。

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