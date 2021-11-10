立法會選舉｜朱國強、丁建華、林日豐出選教育界　陳曼琪參選選委界別 (17:13)

【17:13】教聯會副主席、小學校長朱國強報名參選立法會教育界。朱國強被問到如何評估勝算時稱，自己是現職校長，服務業界20多年，多接觸教師，均是自己的優勢。他又說，贊成公營學校教師宣誓。

香港幼稚園教育專業交流協會主席丁建華同樣報名教育界，他說殺校令教師教席不保，故他將爭取「零殺校」。至於是否支持公營學校教師宣誓，他說若法例有此要求，任何行業都要遵守。他又稱，當局應有序推行國安教育，減輕教師壓力。

報名參選教育界的還有退休校長、教評會林日豐。

【13:08】港區全國人大代表陳曼琪參選選委會界別，屬選委的她早前提名非建制派、黃大仙區議員譚香文參選引起討論，她回應稱自己與譚香文政見不同，但對方已通過區議員宣誓，而新選舉制度非「清一色」， 冀在正確憲制秩序下有多元參選人供選民選擇。

陳曼琪在基本法委員會副主任譚惠珠陪同下報名參選，她說其政綱包括捍衛憲法權威及國家安全、完成《基本法》23條本地立法等。截至昨日（9日），選委會界別共46人參選。

教育界今日首接獲報名，教評會退休校長林日豐參選。他呼籲政府與學界商討，化解學童人口減少所致的殺校危機，又稱當局可檢視教育條例、資助則例及教師專業操守。趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩報名參選地產及建造界。該界別現任議員、不競逐連任的石禮謙昨（9日）稱，支持地產建設商會秘書長龍漢標接棒。

此外，「中科監察」主席潘焯鴻表示已取得足夠選委提名票，擬日內報名參選港島東；他早前曾稱首選出戰九龍西。港島東參選人包括工聯會吳秋北、新民黨廖添誠、民建聯梁熙。若潘焯鴻成功報名，料港島東將出現「三建制對一非建制」。

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立法會選舉各界參選人名單

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