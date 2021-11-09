北大嶼山醫院香港感染控制中心5病房現木腐真菌　59名病人須轉房 (23:23)

發言人續指，中心職員進一步檢查後，分別在地下樓層五個病房共15個病格，發現同樣的菌狀物。由於目前發現菌狀物集中出現於地下樓層的病房，暫時未有發現一樓的病房出現同樣情況。為謹慎起見，中心正將病人轉往一樓確定不受影響的病房繼續治療，涉及59名病人，將於明日（10日）完成有關轉房安排。

發言人表示，中心十分關注事件，即時聯絡及要求承建商跟進。承建商派出專家到場調查，清理病格内的菌狀物，以及徹底消毒涉事病格。稍後承建商會徹底更換受影響的牆面物料。

醫管局毒理學參考化驗室已進行化驗，確定為木腐真菌，一般而言，該菌對人體健康無害。醫護人員亦會緊密監察病人的情况，目前所有病人情況穩定。中心已向醫管局總部通報事件，並敦促承建商調查事件原因，從速提出進一步處理措施及跟進工作。醫管局亦已將事件通報有關政府部門以協助處理事件。