復康會調查：逾八成殘疾人士乘小巴感不便 (21:20)

復康會8月至9月期間，分別電話訪問500名15歲以上、無殘疾的公眾人士，以及321名殘疾人士。研究問及受訪者對公共交通工具無障礙程度的評分，以5分最高，受訪殘疾人士評小巴最低分，只有1.56分，其次的士則獲2.8分，對比受訪公眾人士評分是3.46分，兩者相差達24%；至於環境及設施方面，受訪殘疾人士評效野公園最低分，只有2.18分，其次公共運輸交匯處亦只有2.41分。

超過五成受訪的殘疾人士及長期病患者認為，公共運輸交匯處中的輪椅人士上落車處、公共行人通道的樓梯或斜道，以及郊野公園的殘疾人士洗手間使用時都較有障礙。

輪椅人士麥耀強表示，日常根本無可能乘搭小巴，至於的士預約費達120元，「由黃大仙去屯門，車費連預約費要約380元，我怎坐得起？」麥又指日常最常是乘搭巴士，惟很多人將大件行李放在巴士的輪椅位，他最高紀錄是等了4輛巴士才上到車。