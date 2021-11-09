大球場改建改定位 不擬作音樂會用途 (21:59)

康樂及文化事務署早前向灣仔區議會提交文件，在草地球場外圍重設長400米的跑道，重建後可以供學校舉辦運動會，以及各項球賽活動，就噪音影響的初步評估，指顧問以現場環境噪音作為基礎，模擬評估1.8萬座位及9000座位的運動場所衍生的噪音，評估指出在9000座位之運動場上增設一系列的減低噪音措施及隔聲屏障後，可符合環保署對噪音的相關要求。

體育專員楊德強向本報表示，計劃在2023年底啟德體育園主場館落成，並運作暢順後，即預計2024年開始改建香港大球場，具體日期要視乎啟德體育園工程進度及大球場的規劃工作；現時已提交文件諮詢地區人士意見，稍後會做技術可行性研究，才可敲定工程費用及具體完工日期。

楊德強表示，香港大球場多年來使用率低，在新型冠狀病毒疫情前每年只辦欖球賽及十多場香港超級聯賽賽事，而日後有1萬名觀眾或以上賽事會在啟德體育城舉行，故功能不宜重疊，香港大球場要改變定位成足球及田徑並存的體育場地。楊指市民對整體體育設施需求大，香港大球場改建後加設跑道，可舉行學界比賽、田徑總會比賽、港超賽事，市民在無賽事時可入內跑步、運動，惟不會作音樂會用途。