新冠肺炎｜4人初步確診　兩國泰機師免檢疫一人病毒量高　另兩人已完成檢疫 (21:03)

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兩名初步確診國泰機師曾在由法蘭克福起飛抵港的貨機航班上工作，兩人獲豁免檢疫，分別居於尖沙嘴凱譽和愉景灣蔚陽一獨立屋，10月31日離港前往德國，11月6日抵港。兩人均驗出L452R變種病毒，其中一人CT值僅13至16（顯示病毒量高），另一人CT值31至34（即病毒量較低）。國泰回覆本報查詢時表示，所有執勤機組人員均已接種疫苗，有關機組人員現正接受適切的醫療診治。國泰會按照衛生當局的指示，協助追蹤密切接觸者，有關貨機會徹底消毒。

另外兩名初步確診者，分別為上月由菲律賓抵港的外傭，以及由意大利抵港的15歲少女。兩人均已完成檢疫，之後分別居於銅鑼灣香港珀麗酒店和尖沙嘴港威酒店，病毒量均較低。衛生防護中心稱現時未能排除兩人為「復陽」個案。

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